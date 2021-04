¿Se puede querer más a un perro que a un novio? Ylenia debate sobre el amor a las mascotas

¿Es equiparable el amor que se siente por una mascota al que se siente por una pareja? "Desde que tengo a la perra no tengo novio, así que no sé", dice Ylenia, que ha montado una reunión de amigas para tratar este tema... "A veces se les puede querer más que a un hijo", dice una joven.

Tener un animal conlleva muchas responsabilidades, pero lo mejor es el amor incondicional que te da sin pedir nada a cambio. "Aunque tengas un día malo, te alegran", asegura una mujer. Cuando llega el momento de la despedida, no todos quieren volver a tener mascota. "Yo es la tercera perra que tengo y creo que no tendría más", dice una chica, mientras otra explica que "sí tendría otra porque dan muchísima compañía".

Ylenia habla sin complejos del miedo que sintió hace unos días cuando tuvo que operar a su perrita, Miley. "Hace una semana la llevé al veterinario a quitarle el útero de urgencia y menudo show, pensé que no la iba a volver a ver, me tuve que ir, lo pasé fatal, casi me muero", explica la televisiva, que también asegura que se ha gastado casi más dinero en las comodidades de la perra que en ella misma. "Le he comprado bolsitos para viajar más caros que los míos", dice.

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.