"Esta mañana me tomé el café y me hice un poco de caca": El virus estomacal de Juan Ibáñez

Juan Ibáñez está triste porque ha pillado un virus estomacal. Ya llevaba unos días malito cuando esta mañana decidió tomarse un café... ¡Y se montó la Marimorena! "Me estaba tomando el café y me hice un poco de caca", cuenta. "Fue un pedo de esos que se te va de las manos", apunta Marron.

"Lo que me molesta es que hacía muchos años que no me pasaba y ahora el contador está a cero otra vez", lamenta Juan. "Tengo el contador de hacerme caca encima a cero", reconoce. "Luego en la ducha me sentí fatal, pero los calzoncillos nos los he tirado a la basura, sobretodo en cantidad parecía caca de pájaro", cuenta.

¿Qué necesita la gente para ser feliz? El pasado viernes 20 de marzo se celebró el Día de la Felicidad y tenemos que saber cuál es la clave de las Hormigas... "Lo importante al final es el dinero", dice Victoria Martín. "Así te compras todas las madres que quieras", apunta Damián, que añade que "los tontos siempre son más felices".

Terminamos con Damián y sus revelaciones: ¿el año empieza en marzo porque es la época de Aries? "El mito de Aries es uno de los mejores", dice antes de contarnos toda la historia que rodea este mito. "En el siglo XV Felipe III forma la Orden del Toisón de Oro, y de ahí el colgante, y... ¿Quien lo tiene y por lo tanto es el máximo mandatario de la orden? ¡Felipe VI!", celebra. "Eso convierte a Felipe VI es el rey de Jerusalén", sentencia. ¡Un pozo de sabiduría!

