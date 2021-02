Sexo, calambres y boxeo: La electroestimulación que practica Juan Ibáñez (Trancas)

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Las Hormigas en yu / yu, no te pierdas nada

Juan Ibáñez está muy metido en el mundo fitness. Eso sí, desde casa. El colaborador nos cuenta que de vez en cuando contrata a un señor para que le "dé calambres" con un traje de electroestimulación. "Viene, me pone un traje, me da calambres y yo con las gafas de realidad virtual me pongo un videojuego de boxeo", explica. "Yo lo combinaría con el sexo", le dice Damián. "Mientras haces los calambres, tienes sexo, y así mientras disfrutas, sufres", bromea.

Las Hormigas comentan con Morgade y Pantomima la noticia de la niña que ha sacado un disco antes de saber hablar... ¡E incluso de nacer! Sí, como lo lees: se trata del primer álbum en el mundo que convierte los movimientos que hace la bebé en el útero con sonidos reales. "Hacemos trabajar a los niños antes de que nazcan", dice Juan Ibáñez. "Un respeto a los no nacidos". "Si tú no explotas a los niños, en vez de ser un bien empieza a ser un problema", dice Damián.

Comentamos también el tema de la Super Bowl y todo lo que se ha hablado de ella. "¿Acaso en Estados Unidos ven las chirigotas de Cádiz?", se pregunta Juan. Entonces... ¿Por qué le damos tanto bombo al fútbol americano?

