Agoney, a Eva Soriano: "Te recuerdo que también me morreé contigo"

Tras su victoria en la novena edición de Tu cara me suena , Agoney ha estado este lunes en Cuerpos especiales . Con Eva Soriano e Iggy Rubín , ha hablado de por qué imitó al desconocido Dimsah Kudaibergen , del beso que le dio a nuestra presentadora y cuál fue la actuación que más disfrutó esta edición.

FINAL DE 'TU CARA ME SUENA'

Agoney es el ganador de la novena edición de Tu cara me suena. El cantante se alzó con la victoria en la final del viernes 4 de marzo, situándose por delante de Nia Correia y María Pelae, segunda y tercera en la clasificación. La cuarta fue Eva Soriano, presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, que ha amanecido este lunes con una entrevista a su rival.

"Estoy desestabilizada emocionalmente, pero enhorabuena", le dijo nada más empezar la entrevista en la que Agoney confesó que no ha dormido nada desde entonces. "El primer día me fui a dormir a las 7 de la mañana y a las 10 estaba en pie".

No hubo fiesta, sino trabajo. "Ahora voy a entrar en el estudio de grabación y me encierro hasta la noche", contó el ganador de TCMS, que ha pasado el fin de semana de viaje.

Favorito desde que empezó el programa, Agoney le confesó a Iggy Rubín que nunca vieron a Eva como una rival débil: "Desde la rueda de prensa que hicimos [con los cinco finalistas], todos comentábamos que Eva podía ganar. Hubiese sido muy divertido porque hubiese implosionado en ese momento. Si Eva Soriano revienta, el plató ensangrentado... ¡imagínate!".

Eva Soriano fue cuarta de 'Tu cara me suena'

Agoney fue ganador tras convertirse en Dimash Kudaibergen, un cantante kazajo muy desconocido en España que le permitió sacar su potente chorro de voz. "Lo que pasa que llevaba todo el programa haciendo cantantes que no cantaban mucho, así que dije, ¿por qué no hacer algo loco con la voz y que la gente también vea otra faceta de mí, no?".

Agoney fue primero, pero Eva fue cuarta y se llevó el morreo de Chenoa.

Shakira Soriano, que cantó con una cobra, le aseguró a la cantante que no habría cobra para ella en TCMS (ya la tuvo en el concierto reencuentro de Operación Triunfo) y se lanzó a besarla a la de Mallorca. "Muy buenos labios los de Chenoa, saben a jugo", confesó antes de lanzarle la pregunta con doble sentido: "¿Tú echaste de menos morrearte con alguien, Agoney?"

"No, porque te recuerdo que me morreé contigo yo también", dijo el cantante, que al recibir el premio se besó con el bailarín Marc Montojo.

La actuación favorita de Agoney

Agoney también ha tenido tiempo para valorar sus actuaciones en Tu cara me suena y elegir su actuación favorita. Con la que más disfrutó fue con la imitación de Rauw Alejandro.

Cantó Todo de ti en la gala 5, una imitación en la que incluyó un comentado perreo con tarima. Aquí la puedes ver.

¡Y no te olvides! Agoney vuelve a Cuerpos especiales el martes 15 de marzo.