Ezvit 810: "El disco saldrá en septiembre y habrá canciones de estilos que aún no me tocado"

Ezvit 810 se llama Manel Ezquerra Vitores y para conseguir su apodo lo único que hizo fue unir las sílabas de sus apellidos. Un método muy old school que surgió cuando estaba con un amigo. "Los números es por el código postal de mi pueblo, era 180 pero lo tuve que cambiar por otras cositas", cuenta el artista, que reconoce que todavía hay alguno que no ha interiorizado bien su nombre artístico.

Junto a Luani ha grabado el tema Mi Condena, un rap melódico con una letra que muestra su lado más personal. "Es uno de los mejores amigos que he podido conocer en la música. Nos encontramos en un estudio y quisimos hacer este tema", cuenta el joven, que a sus 19 años ya ha experimentado algún desengaño amoroso.

Duele pero Cura es el título de su disco debut, que saldrá el próximo mes de septiembre y del que sacará algún adelanto antes. "Tendrá 14 temas y me hace mucha ilusión porque es el primero, es como una etapa para mi y le tengo mucho cariño", apunta.

Se identifica mucho con el género de "rap triste", más conocido como sad trap. "No solo hago eso, también tengo alguna canción de amor, bonita, pero en las canciones tristes sacas todo ahí y hay más sentimiento", reconoce. "En el disco hay de todo tipo, también de estilos que aun no he tocado, creo que está bastante completo", asegura antes de definir este proyecto como el de un "ezvit evolucionado".

Su tema No me Renta es uno de los más reproducidos en las plataformas. "Salió de un free, me pusieron una base, fui el segundo y me dijeron 'bua, esto mola', así que lo grabamos", explica.

