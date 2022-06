Felipe Londoño: "En Colombia las películas y series españolas las tenemos en el top 1"

Felipe Londoño // yu, No te pierdas nada

Hace calor en Madrid, sí, pero la temperatura del parquesito siempre está por las nubes. Este lunes visita yu, No te pierdas nada el actor Felipe Londoño.

Entrevías ha aterrizado en Netflix y la ficción de José Coronado y Felipe Londoño ha dado la vuelta al mundo gracias a la plataforma. El actor, que es colombiano, reconoce que el calor que hace en Madrid es casi insoportable. "Es como si te metieses a un horno y no puedes respirar, la primera vez que salí a la calle el año pasado no podía respirar", explica.

A la serie Entrevías le ha llegado un boom de éxito gracias a la plataforma de vídeo, que le ha dado un impulso tras su emisión en abierto en la televisión privada española. "La serie se ha traducido a todos los idiomas, es la serie más vista de habla hispana en el mundo, imagínate, estamos muy felices", asegura.

A Valeria Ros todo lo que hace José Coronado le parece un éxito asegurado, y fíjate porque hasta le ha salido un pareado. "Es el gran actor español y todo el mundo me pregunta por él, si es un malote, y es el tipo más humilde que he visto en mi vida, super tranquilo. En el rodaje estaba con sudokus, chistes, super tranquilo...", recuerda. "Son personajes tan épicos que a la gente le da curiosidad", dice. "Es muy buen compañero, me enseñó muchas cosas".

"Coronado es la Pedroche del cine", bromea Valeria, que como coincide con la presentadora en Zapeando también recibe muchas preguntas sobre ella.

Londoño asegura que para los intérpretes colombianos venir a trabajar a España es un éxito. Yo soy el primer colombiano en venir a protagonizar una serie española como tal", asegura antes de recalcar que "en Colombia las películas y series españolas las tenemos en el top 1".

Eso sí, en nuestro país no apreciamos tanto el productor nacional. "Entiendo que como local uno no valora lo que tiene, pero no saben la repercusión que tienen. Para nosotros, ustedes, o la industria audiovisual española, es muy grande. Llegar aquí es como el Hollywood español", asegura.

El actor lleva ya diez años de vida profesional en el cine y las series pero admite que no deja de aprender. "Vendrán muchas cosas más", adelanta antes de afirmar que si no fuera intérprete se dedicaría a recorrer el mundo. Su madre, por ejemplo, vive en el Amazonas. El espíritu aventurero le viene de familia.

Vuelve a ver a Felipe Londoño en el minuto 23:

