Flavio: "El disco no está definido pero la semana que viene grabo el segundo single"

Flavio // yu, No te pierdas nada

Ana Morgade y Maya Pixelskaya reciben en yu, No te pierdas nada a Flavio , que después de darse a conocer con su disco homónimo, publicado en 2021, arranca el año estrenando nueva música.

Flavio acaba de estrenar el tema Quiero que seas feliz, pero en realidad en el videoclip sale un tanto triste. "Me surgieron varias ideas, se las presenté al director y le gustó", dice el cantante, que para este single ha querido involucrarse más en la estética y todo lo que acompaña la canción.

Hablar de desamor puede ser peligroso a la hora de exponerse en público, sobretodo cuando llegan giras largas y hay que cantar el tema en los conciertos. "Apuesto por el desamor, es fácil escribir de él así que a mí personalmente me gusta", dice el cantante, que reconoce que de momento nadie se ha dado por aludido. "Aprovecho los momentos malos para escribir", dice entre risas.

Alex Ubago, Leonard Cohen... Hay un montón de artistas que se han inspirado en el amor para escribir. "Referente en el desamor no tengo, pero quiero que la sonoridad sea bastante orgánica, tipo Coldplay o Harry Styles", cuenta.

Faceta de compositor y nuevo disco

Después del paso de Flavio por la Academia de Operación Triunfo, el joven ha hecho sesiones de composición para otros artistas, aunque todavía no ha cuajado nada. "Me gustaría empezar con esa faceta, me gustaría componer para Pablo Alborán por ejemplo, sería guay", explica.

Sus fans han mostrado su entusiasmo por tener nueva música este 2022, pero habrá que tener paciencia hasta que se estrene. "El disco no está bien definido pero intentaré sacar single tras single. La semana que viene grabo el segundo single, que ya está hecho y solo hay que grabar guitarras y voces finales", dice el artista, que adelanta que este segundo tema se encamina más hacia un nuevo despertar "yo solo".

El cantante fue proclamado como "Murciano del año 2020", un reconocimiento que le ha puesto muy feliz. "Ni yo mismo me lo imaginaba", asegura.

Sobre los grupos de WhatsApp de Operación Triunfo se ha hablado mucho y Flavio confirma que el de su edición sigue activo. "Lo último que dijimos fue 'quedamos este finde' y sí, quedamos", desvela Flavio, que aunque se lleva genial con todos tiene un núcleo más íntimo. "Después de cada sesión siempre le paso la canción o a Samantha, que es mi novia, o a mi familia", dice.

Puedes ver a Flavio en el minuto 20:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.