Florentino Fernández recuerda uno de los peores momentos de su vida: "Me pedían fotos en el tanatorio"

Florentino Fernández participa en la nueva película de Santiago Segura, A todo tren: destino Asturias, un film en el que el director interpreta a un padre de familia numerosa que debe hacer un largo viaje hasta Asturias con nueve niños. Florentino Fernández es uno de los revisores del tren y para el papel se ha dejado un peculiar bigote.

Otro de los revisores del tren es Joaquín Reyes, con el que juega al papel de "revisor bueno, revisor malo". "Hemos tenido un rodaje de hablar en nuestro idioma, la gente se acercaba y no nos entendían", recuerda. "Nos hemos pasado un rodaje super monguer", añade.

El Cejas y Alberto Casado también tienen su momento en la película, así que solo faltan Morgade y Rober Bodegas por unirse al proyecto. "Yo estuve una hora y media", dice Casado, que es evidente que hizo mucha menos jornada que Flo. "A mí me vinieron a recoger a las cinco para empezar a rodar a las ocho de la mañana", asegura antes de decir que "en un día de rodaje sacaron solo un minuto de metraje". Eso sí, Florentino lo tiene claro: "es más difícil tener solo una frase que un párrafo de tres líneas". ¡Casado ha pillado la indirecta!

¿Alguna vez le han pedido a Flo hacer una película de sí mismo? Para terminar la entrevista, Ventura le trae al cómico "el biopic que nunca ha pedido".

Para llevarlo a término, necesitamos indagar un poco en la infancia del cómico. Margarito, maceto... Así eran los apodos de Flo en el cole. "Se me rompían las gafas y me ponían celo, mi infancia fue muy triste", explica el actor, que también ha recordado la última vez que lloró. "Fue el año pasado, me llamaron y me dijeron que mi madre se había muerto de un paro cardíaco. Me fui para allí e imaginaos un cómico en un tanatorio, me pedían fotos", lamenta. Sin duda, Ventura ha tenido buen ojo con los temas de su biografía... ¡Menos mal que iba a ser una comedia!

Puedes ver a Florentino Fernández en el minuto 25:

