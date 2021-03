Bronca entre Santiago Segura y Ana Peleteiro en la final de El Desafío

Si hay lago que ha caracterizado El Desafío son los grandes momentos que nos ha regalado. Las pruebas han demostrado de lo que son capaces los ocho concursantes y, aunque finalmente el premio ha sido para Kira Miró, todos han ofrecido su mejor versión para conquistar al jurado formado por Santiago Segura, Juan del Val y Tamara Falcó.

Algunas de las conversaciones entre los miembros del jurado y los concursantes han sido de lo más tensas —recordemos el encontronazo entre Ágatha Ruiz de la Prada y Juan del Val por el que la diseñadora acabó pidiendo disculpas en sus redes sociales— y la final no podía estar exenta de ellas.

En esta ocasión, fueron Santiago Segura y Ana Peleteiro los que protagonizaron una sonada bronca que no dejó indiferente a nadie. "Lo has hecho muy bien, Ana, pero tengo un poco de conflicto. Como tú siempre has sido la concursante más beligerante, te voy a pedir ayuda. Una vez me dijiste: 'Claro, es que me has dado menos nota'. Y, claro, ¿a cuál de tus compañeros podría haberle dado menos nota?", preguntó el humorista, refiriéndose a una entrega anterior de El Desafío en el que se puso en duda la objetividad de las puntuaciones.

"Tú sabes perfectamente a quién me refería", contestó Ana Peleteiro. Pero Segura no quiso zanjar el tema e insistió: "Por ejemplo, ¿Bustamante merece menos nota que tú?". "Eso lo tienes que decidir tú, que para eso te pagan", contestó la concursante.

"Quieres quejarte todo el rato"

"Te estaba pidiendo ayuda, pero, vamos, me lo has puesto en bandeja", afirmó Segura. "Efectivamente, haz lo que tú quieras. Como siempre has hecho", le reprochó la atleta. En este punto, la conversación cambió de tono y Santiago Segura perdió los nervios: "Vamos a ver, ¿te molesta que te pida ayuda? Siempre te quejas. No quieres mojarte. Tú lo que quieres es quejarte todo el rato. Tu actitud no me gusta".

Ana Peleteiro no pudo quedarse callada y respondió al miembro del jurado: "Es tu problema si no te gusta. Todos han hecho un gran concurso". "Yo soy una persona sensible, no me gusta ver a la gente encabronada, pero, como es el último programa, cabréate lo que quieras. Eso sí, en las pistas te voy a aplaudir a muerte. Ahí sí que quiero que ganes", confesó Segura en un intento por zanjar el asunto.

Pero la atleta quiso responder de nuevo: "en la pista enfádame también, que me viene bien". Después, Roberto Leal tomó la palabra para dar por finalizada la conversación. "Bueno, pues esto es lo que queríamos, buen rollo", dijo entre risas.

El botón de la injusticia

Para no dejar un mal sabor de boca a Ana Peleteiro por lo sucedido, Santiago Segura tuvo un emotivo gesto con la atleta al final del programa. Pasado el momento más tenso de la final del concurso, el miembro del jurado pulsó el botón de la injusticia a favor de Peleteiro después de otorgarle un único punto a su reto. "Aunque se haya puesto chula lo ha hecho muy bien", reconoció antes de pulsar el botón provocando la risa de todos.

