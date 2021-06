Joaquín Reyes es Sergio Ramos: "No hay nada en mí que no sea español, Sergio Ramos y España son lo mismo"

Había mucha expectación sobre cuál iba a ser el futuro de Sergio Ramos, y ahora que el futbolista se ha despedido del Real Madrid, ha querido pasarse por yu No te pierdas nada para hablar de esta nueva etapa.

"No ha sido fácil llegar a ser lo que soy, una leyenda viva", cuenta el jugador, que nos confirma que ha hecho una segunda temporada de la serie que narra su vida. "Había muchas cosas que no se vieron, a mi cambiando la pantalla del iPhone, por ejemplo, quiero que se vea que manejo la tecnología", asegura.

¿Qué le ha pasado con Florentino Pérez? "Estaba en el gimnasio y vino Triana, un corcel blanco, a recogerme. Me monté y camino a casa, al trote, me relinchó dos veces, y eso era la señal de que el Madrid había dicho que no. Me enteré por el caballo y yo ahí ya empecé a asumir que me tenía que ir del club de mi vida", relata el futbolista entre lágrimas.

Y ahora que ya no está en el Real Madrid, ¿cuánto dinero haría falta para que se fuese al Barça? "No hay dinero", exclama el futbolista, que se llevó un buen palo cuando no lo convocaron para la Eurocopa. "Ahora ya no hay nadie en el campo que diga 'vamos' y mueva los brazos como yo, que los tengo tatuadísimos".

"Sergio Ramos y España son lo mismo, no hay nada en mí que no sea español", señala Ramos medio llorando antes de explicar el porqué del cuadro que representa 'La última cena' con el futbolista colocado como Jesucristo. "Tengo dos mandamientos: 'échale huevos' y 'si deseas algo con mucha fuerza y tienes tiempo y dinero lo más probable es que lo consigas'", revela.

