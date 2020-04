Gandía, villano de LCDP: "Tenía mucha paranoia con no olvidarme el guion en ningún bar, lo guardaba debajo del colchón"

¿Cómo llevan el éxito de la serie?, ¿se meten a ver las críticas en las redes? "Ocho horas después del estreno ya me llegaron las primeras amenazas, desde Italia, una chavalilla", dice Poga. Pues cuidado porque como sea de Nápoles...

¿Qué criterios utilizan para escoger el nombre de los asaltantes? "El otro día Quique Peinado me presionó para que el próximo ladrón se llame Vallecas". ¿Y no se dieron cuenta de que el nombre del malo, Gandía, también es un topónimo?

"Cuando me cogieron en el casting no había visto la serie, y luego me enganché y ya tenía el guión de la tercera. Me encantó formar parte de la familia", dice Poga. "Tenía mucha paranoia con no olvidarme el guión en ningún bar, los guardaba debajo del colchón".

¿Cuál es el personaje que más mola escribir? "Hay unos cuantos, pero me lo he pasado muy bien con Tamayo", dice el guionista.

¿Y a qué series están enganchados ellos? "Estoy volviendo a Los Soprano, en tiempos de incertidumbre hay que volver a las certezas".

¿Con quién les ha puesto más nerviosos coincidir en el rodaje de la serie? "Me impresionó tener a Berlín delante, me puse tensito", dice Poga. "Yo fue en un exteriores, que estaban los Geox, y me impresionó ver cómo se saludaban y tal", dice el guionista. ¿Y alguna vez han robado algo de verdad?, ¿se delataron?

¿Tienen algún personaje al que odien? "A mi me gustaría darle una paliza a Arturito, lanzo la idea desde aquí", dice Poga.

