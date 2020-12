Las Hormigas debaten: ¿Cuál es acento más sexy del mundo?

El bebé de Ana Morgade ya tiene todo "el hardware formado" y ahora su objetivo es crecer. ¿Qué pasa? Que cada vez que el bebé se mueve Morgade se retuerce... ¡Y nunca se sabe dónde te puede pillar! "Es que es como un alien ahora", dicen las hormigas, que habían pensado que si hay alguna complicación... ¡Igual el bebé sale de cesárea, igual que en la famosa peli!

Juan Ibáñez nos cuenta se ha buscado en Google solo para saber si había alguna mala noticia... ¡Y ha flipado con lo que se ha encontrado! "En google sale una película que no he hecho, se llama 'Hotel' y dice que yo salgo en el reparto, vedla y así me decís si me encontráis", explica. "Está rodada en 2011 y en Barcelona y yo no recuerdo nada de eso", asegura. ¿Será que alguien se puede hacer pasar por él?

Hablamos también con Las Hormigas del acento británico, que acaba de ser nombrado "el más sexy del mundo". ¿Está la gente a favor?, ¿cuál es que más gusta en la calle?, ¿y a Las Hormigas? ¡Lo descubrimos!

👉 Puedes ver a Las Hormigas en el minuto 1:03:

