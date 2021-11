Omar Montes: "El Jincho me odia, me quiere matar. Es una cuestión de egos"

Ana Morgade y Victoria Martín reciben al inconfundible Omar Montes, que con tanta faceta creativa nos tiene un poco despistados: cantante, escritor, compositor... ¡Y ahora tiene su propio documental! 'El Principito' se estrena el próximo 12 de noviembre en Amazon Prime.

Mal rollo con El Jincho

Con tanto trabajo, al artista le han salido algunos enemigos. "El Jincho me odia, me quiere matar. Yo a él sí le quiero, pero me quiere matar. Yo creo que simplemente es que él se ve malamente, y luego me ve a mí... Es una cuestion de egos", dice muy tranquilo. "Me tiene un poco de pelusilla", dice antes de confirmar que lo tiene amenazado. ¡Mucho ojo! Si rebuscamos por Youtube encontramos un tema en el que El Jincho le tira "beef" a Omar...

Una infancia en Pan Bendito

El cantante recuerda en el documental cómo fue su infancia en Pan Bendito, uno de los barrios más humildes de Madrid. Podía haber caído en las drogas o haberse metido en una banda callejera, pero el destino tenía preparado otro camino para el cantante, que reconocer que está nervioso por ese estreno. "Tengo todas mis esperanzas puestas en el documental, a día de hoy es a lo que más horas le he invertido, más que al deporte incluso. Yo para el campeonato de España tuve una dieta estricta, fui a entrenar en altura pasando frío, una vez se me movían los dientes de las palizas", recuerda.

"He hecho muchas cosas por el deporte y por la música pero a este documental le he dedicado más horas que a nada. Me he abierto para que todo quede bien, todas las escenas están pensadas. Está doblado en muchos idiomas", cuenta sobre este proyecto. "Tu personalidad depende mucho de donde vengas. Si eres un cayetano y haces un documental, las cosas que vas a narrar serán diferentes a lo que yo voy a contar", asegura el artista.

Montes reconoce que ha tomado malas decisiones en su vida. "He dado malos pasos, pero gracias al deporte aprendí que había otro camino. Estaba frustrado porque las cosas no se me daban", recuerda. "Empecé a ganar peleas y ganar confianza en mi, y eso lo extrapolé".

El bullying que sufrió en la escuela, la etapa más difícil de su vida

El joven habla en el documental de uno de sus recuerdos más complicados. En el colegio los compañeros no le trataban bien y eso le ha marcado durante años. "Fue la etapa más difícil de mi vida. Imagínate, levarte por la mañana, a las ocho, con frio y sabiendo que tienes que ir a un sitio donde te van a estar jodiendo toda la mañana", cuenta.

Omar Montes solo es uno más de la infinidad de artistas que se han dedicado a visibilizar este tipo de problemas, una manera de poner su granito de arena para erradicarlo. "Hay que atreverse a contar cuando las cosas van mal. Cuando hay cuatro personas en tus conciertos, hay que contarlo para que la gente no se frustre", dice dirigiéndose a los jóvenes que ahora quieren dedicarse a la música. "Omar viene de pasar hambre, ha hecho muchas cosas que no ha debido, Omar se ha buscado la vida de 300 formas antes de llegar ahí", reconoce. No todo es tan bonito como se ve en las redes sociales, está claro. "Hay que luchar si quieres conseguir algo".

"Este año lo tengo complicado para ser el número 1 porque el Tangana ha sacado un disco muy bueno, me tiene malamente", asegura Montes, sabedor de que lo difícil es mantenerse. "Estoy 24 horas creando".

'El Principito', su apodo de boxeador

El artista era tan bueno en el boxeo que llegó a ser campeón de España de los pesos Wélter, superando las 100 peleas. "El apodo me lo puso mi entrenador, Manolo del Río, del Rayo Vallecano. Era un grupo importante de boxeadores", cuenta. "Yo era el más joven, empecé con 14 años, y me decían 'pero sí tú eres un príncipe, a dónde vas a pelear'". El cantante recuerda que empezó en el deporte cuando todavía estaba "gordito" y no confiaban en su potencial.

Lo cierto es que aunque el cantante goce ahora de fama y reconocimiento, no se siente superior a nadie. "No puedes ir de divo por más que seas la hostia, igual un fontanero también es la hostia en lo suyo. Cada uno es bueno es lo suyo, y no por eso el que es cantante merece más respeto que el que es fontanero", reflexiona. Su propósito es "ser accesible, ser bueno" y ese es el mensaje que quiere transmitir.

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h.