Hugo Cobo presenta 'Intenta Olvidarme': "Intento escribir música dos horas al día, aunque sea una frase"

En la composición de 'Intenta Olvidarme' han participado los chicos de DVICIO, y lo cierto es que como se junten... ¡Sacan cuatro discos seguidos! El artista asegura que todos los días intenta escribir unos versos... ¿Pero es cierto? "Hombre, no todos todos todos, pero sí lo intento, porque si no no me acuesto tranquilo. Aunque sea una frasecilla o una palabra, cualquier idea", asegura. "Dos horas diarias está bien".

Y con todo esto de la nueva normalidad... ¿Cómo es actuar sin público? "Es raro, pero ya estoy acostumbrado, yo llevo muchos meses. Soy consciente de que me están viendo desde casa", cuenta.

Su primer single fue 'Demonios' y lo sacó en plena pandemia cuando todavía estaba dentro de la Academia. "Es muy Charlie Puth", comenta. ¿Echa de menos estar en OT? "Hay momentos, algún día estás melancólico... Se vive muy guay allí, yo lo recomiendo a todo el mundo, se echa de menos por los compañeros", cuenta. ¿Se han planteado alquilar una casa para confinarse todos juntos si fuera necesario? "Estaría bien, pero cada uno tiene su curro".

Los Pantomima Full han intentado sonsacarle a Hugo Cobo cuál va a ser su próxima colaboración... ¡Pero no ha soltado prenda!

La última vez que vino Hugo Cobo a yu confesó que solo utilizaba calzoncillos del mercadillo y hasta nos los enseñó... ¿Se ha pasado a las grandes marcas ahora que está a tope con la carrera? "Que va, yo siempre con el mercadillo".

Para terminar la entrevista y venirnos un poco arriba... ¡Se viene Sergio Bezos a hacerle un jueguito a Hugo Cobo! "No me estoy enterando de nada", reconoce el cantante. Desde luego, desconcertante es un poco... ¿Crear nombres de canciones a partir de la... NADA? OMG!

