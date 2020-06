Hugo Cobo desvela los nuevos temas que tiene preparados y una misteriosa colaboración

¡Recién salido del horno de estrellas que es Operación Triunfo ! Conectamos con Hugo Cobo , que va con un poquito de retardo y de momento está en Barcelona, pero volverá a Córdoba pronto. "No sé en qué fase estoy, no veo las noticias". ¡Atención porque la charla ha terminado mucho mejor de lo que esperábamos! Los calzoncillos de Hugo han sido tendencia en las redes varias veces... ¡Así que el cantante ha querido bajarse los pantalones para enseñarnos los que lleva puestos!

¿Cómo lleva la nueva normalidad?, ¿se agobia mucho cuando se acercan a saludarle? Pasar de ser anónimo a super conocido no debe de ser fácil... "Por Barcelona me muevo en moto y me para un montón de gente, incluso en la carretera". "Yo me hago la fotos que haga falta, pero son un montón y nos espachurramos", explica. ¡Si es que estamos en plena pandemia!

Su primer single se llama 'Demonios' y ya ronda los dos millones de visitas en Youtube. "Es increíble, para mi esto es nuevo, también es una de la primeras entrevistas que hago", exclama.

¿Está aprovechando estos días para descansar o se ha puesto ya manos a la obra con la nueva música? "A parte de que la cabeza necesita estabilizarse también he empezado a tomar las riendas. Llamé a Sony y estamos empezando a ver cosillas. La semana que viene voy a Madrid y a trabajar como locos".

¿Se cumplieron sus apuestas para la final, ganó su favoritx? "Al principio del programa, en el sobre que nos dieron para poner el ganador, yo puse Flavio, pero ni tan mal, quedó segundo". ¿Y entre Nia y Eva...?, ¿eh? 😜 "Yo lo que quería llegar a la final y disfrutarlo con todos ustedes".

El cantante también nos ha contado cómo vivió esos días fuera de academia por el confimiento. "Una vez se alinean los astros, entras a OT y de repente viene una pandemia. No dejan de pasar cosas". Si es que la verdad muy oportuno el coronavirus...

¿Y tiene ya nuevas canciones preparas para salir del horno?, ¿después de los Demonios llegarán los Angelitos? "Se viene 'Soy yo' que la compuse en la academia, 'Sirena', 'Mira Cómo Me voy', también está 'Quise'..." ¡Pero si ya tiene el disco hecho! "Una vez las canciones pasan por quirófano, o sea estudio, cambian mucho, así que a ver". ¿Y de colaboraciones, sabemos algo...? "Que os pueda contar, ninguna" ¡Pues tendrá que volver!

El salseo post-OT ha llegado con Ventura y sus preguntitas indiscretas... ¿Qué pasó en el hotel antes de entrar al concurso?, ¿con qué famosa tendría algo? Atentos porque hasta nos ha enseñado los calzoncillos... ¡Flipa!

