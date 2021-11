Hurona Rolera se cuela los no-camerinos de Ana Morgade y Victoria Martín en yu, No te pierdas nada

Hurona Rolera // yu, No te pierdas nada

Hurona Rolera nos cuenta toda la verdad de yu, No te pierdas nada. Los yusers solo ven a Ana Morgade y Victoria Martín pasándoselo pipa con los invitados y colaboradores, pero lo cierto esque tras las cámaras hay un gran equipo trabajando. Guion, producción, realización... ¡Y dirección! "Ser calvo es imprescindible para poder dirigir yu, No te pierdas nada", dice Raul del Bosque.

Un baño, un váter con un espejo al lado, plantas de plástico... ¿Por qué el camerino de Ana Morgade es una mezcla entre un aseo y un trastero? Por lo menos no es tan drama como el de Victoria Martín, que directamente está en el cuarto de la caldera. "Está muy bien, eh", dice antes de asegurar que "todo el mundo que se limpia el culo en esta oficina pasa por aquí" . ¡Siempre acompañada!

Charlamos también con Jorge, técnico de sonido, y Mar, la coordinadora de invitados. Ella es la responsable de que se hable bajito para que Victoria no pierda los nervios. "Podíamos matar a Victoria", asegura entre susurros. No podía faltar Fox, que lo controla todo y lleva aquí desde que el mundo es mundo. "Como tengo pelazo no puedo dirigir el programa", lamenta.

Puedes ver a Hurona Rolera en los camerinos de yu en el minuto 13:

