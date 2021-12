Hurona Rolera y Paula Peralta, escritora: "Lo que me enfada de las películas de zombis es que solo hay un señor por un pasillo con una metralleta"

¡Desconocíamos esta faceta tan Navideña de Hurona Rolera! La colaboradora viene caracterizada como un elfo, tanto es así que incluso su jersey es capaz de cantar villancicos. ¡Alucina!

Rolera ha estado charlando con la escritora Paula Peralta, que ha publicado el libro Ariadna y las posibilidades muertas, donde explora el apocalipsis zombi desde una perspectiva mucho más realista. "Hay personas trans en medio de un apocalipsis que tienen que ir a la farmacia a por sus hormonas", cuenta Rolera. Maya Pixelskaya está de acuerdo en introducir estos temas, porque en las series de zombis más conocidas a las mujeres nunca les viene la regla. ¡Inverosímil!

"Soy la mayor amante de las historias de zombis y la mayor hater", cuenta Peralta, que duda de la supervivencia del país si llegase un apocalipsis zombi real. "Como mucho sacaríamos los instrumentos de cocina", bromea. "En este caso si no vas a correr no sobrevives", dice sobre la trama de su libro, en la que también ha intentado desmontar los tópicos más comunes. "Lo que me enfada de las películas de zombis es que solo haya un señor por un pasillo con una metralleta. También me enfada lo del suicidio, no se habla de él", explica.

Sinopsis de 'Ariadna y las posibilidades muertas'

Verano de 2019, Barcelona. Primero hablaron de atentados. Al principio, cuando tomaron las calles, los reporteros los llamaron violentos. Infectados, cuando los ataques escalaron en geografía, número y agresividad solo en cuestión de horas. Sin embargo, las comunicaciones cayeron antes de que las autoridades se pusieran de acuerdo en lo que eran. La cuestión es que para ese entonces ya era tarde. Demasiado. Y mis amigos y yo, que planeábamos celebrar nuestra graduación después de cuatro agónicos años de universidad, nos vimos atrapados en mitad del apocalipsis. Me llamo Ariadna y tengo 22 años. Nunca pensé que el mundo fuera a terminarse antes que yo. Sin embargo, sé que este es el final. Sé que no hay nada más allá y que lo único que nos queda es esta eterna carretera. Así que esta es nuestra historia. Nuestra despedida. La nuestra, y la de todas esas posibilidades muertas.

