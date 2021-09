Inés Bárcenas: "Si me duele una pierna no salgo corriendo, voy al médico, pues con el estrés y la ansiedad lo mismo"

La vuelta al trabajo después de las vacaciones siempre es un punto de inflexión en el que empiezan a aparecer los síntomas de la depresión post vacacional. Estrés, cansancio, dolor de cabeza, problemas para conciliar el sueño...

"Yo tengo mucho estrés y mucha ansiedad pero voy a terapia porque necesito una ayuda, a veces no hay nadie al volante", confiesa Victoria Martín. "Yo también tengo mi terapeura de terapeuta, a veces lo hago online y a veces presencial", añade Morgade.

Por qué aparece el estrés al volver al trabajo

"Muchas veces el agobio de volver al trabajo tras las vacaciones significa que no tenemos un día a día respetuoso con nosotros mismos, no nos estamos dando espacio para hacer cosas que nos llenen porque el trabajo lo llena todo", explica la psicóloga, que aconseja enumerar las angustias del día a día para intentar hacerles frente. "Para mi el año empieza en septiembre, no en enero", asegura. "Lo primero es no dramatizar, no mirar al abismo directamente", aconseja.

Qué hacer para que la vuelta al trabajo no sea tan dura

Poner el móvil en modo avión es el primero de los consejos de Bárcenas. "Hay que poner límites, llegamos a normalizar unas cosas que van en contra de nuestra salud mental. Si te notas mal, lo primero eres tú mismo", apunta antes de reflexionar que si te duele una pierna no sales corriendo, vas al médico. Pues con la salud mental lo mismo. No hace falsa sufrir una crisis muy gorda para pedir ayuda para gestionar la vuelta a la rutina. "No tienes que esperar a que las cosas estén al límite para ir al psicólogo", asegura Morgade.

Necesito terapia, una asociación para ayudar a todos

'Necesito terapia' es la asociación de la que forma parte Bárcenas y en ella se ofrecen servicios de psicología y psiquiatría para personas que no pueden costearse o pagarse un psicólogo privado. "Hay vacantes, tenemos psicólogos que pueden ayudar a personas que las necesiten", asegura. De momento, la modalidad de terapia es online.

