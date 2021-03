Itziar Castro presenta su libro de poesía: "Hay gente que va al psicólogo, yo escribo"

Itziar Castro / yu No te pierdas nada

Con el corazón por delante es el libro de poemas que acaba de publicar Itziar Castro. "Cuando empecé a escribir poesía me dio un arrebato, me compré un corazón de vaca, me desnudé e hice una sesión de fotos", explica sobre la portada del libro, que tiene una imagen un tanto explícita.

La actriz nos cuenta que además de poemas e ilustraciones, el libro incluye unos códigos QR donde se la puede ver a ella misma recitado sus propios textos. "Nací el 14 de febrero, así que todo tiene que ver con el amor y el desamor, pero no solo de pareja, la familia, los amigos...", explica.

"Me da pudor escribir poesía, es como vomitar", dice la actriz antes de asegurar que está "cagada" de miedo de este lanzamiento, donde se sale de su zona de confort, la interpretación. "Es como tirarse en puenting, te da miedo pero te da subidón", señala. "Es una necesidad de contar lo que llevo dentro, hay gente que va al psicólogo, yo lo escribo", cuenta.

Itziar Castro nos explica también cuáles son las dificultades añadidas a las que se enfrentan las actrices según su físico, su edad, sus características... "Tengo amigas que han sido protagonistas de series y ahora están desesperadas", dice después de profundizar en por qué muchas actrices están obsesionadas por conservar un físico para no dejar de trabajar.

