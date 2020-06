Joaquín Reyes es Bansky: "Soy anónimo pero autónomo, tengo una empresa para cobrar"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Su identidad es un misterio, pero queremos saber... ¿De dónde viene su nombre? "Es un juego de palabras. Quiere decir 'banco sí', pero no bancos de los que roban a la gente, sino de los bancos de gimnasia del parque, esos son los que a mi me gustan, los que acercan a la gente".

"Qué bonita me quedó 'La chica de la Perla' con mascarilla, una obra maestra" ¿Y en qué se inspiró para su última obra sobre las protestas por la muerte de George Floyd? "Tengo una tía abuela expresionista, se llama Marie Pollack, como Pollock".

¿Porqué no quiere que nadie sepa quién es?, ¿alguna vez le han colado un cuadro que en realidad no era suyo?, ¿qué hace con todo el dinero que gana?, ¿cómo le hacen el ingreso? "A ver, yo tengo una empresa, soy anónimo pero autónomo, y hago mis albaranes".

"El dinero lo podría dar, pero en realidad me lo quedo yo, que tengo mis necesidades". "Ahora me he hecho un muro para pintar en casa".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.