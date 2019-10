Joaquín Reyes en Jennifer Aniston: "A los millenials que no les gusta Friends los mandaría a la mierda"

¡El Saruman de El Hormiguero! ¡El genio de la magia negra! ¡El mago que ilusionó a Will Smith! Jandro está aquí para hablar de su show 'Descabellado', que girará por algunos puntos del país y que es "lo que no he podido hacer el El Hormiguero". ¡Así de claro! "Hay un número con 1.600 bolas de colores", desvela. Además hablamos del premio que le han dado en Las Vegas. "Yo creo que me lo dieron para no aguantarme más", cuenta.