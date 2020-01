Joaquín Reyes es Meghan Markle: "El reggaeton está prohibido en la Familia Real Británica"

"Quiero hablar del encorsetamiento que vivimos en la Familia Real... No podemos ir en pijama, no podemos ver la tele después de las 11, no puedes coger más comida si la Reina no come más... Si ella cierra el pico, nadie más puede comer", cuenta. ¿Qué fuerte, no?

"A mi suegro, el Príncipe Carlos, su madre solo le dio un beso una vez en su vida", cuenta Meghan, que parece que está dispuesta a destapar los trapos sucios de la Corona Británica. También dicen que no se lleva bien con su cuñada... ¿Qué hay de todo eso? "Estoy hasta el real *** de toda esta movida", dice. "Hemos roto peras, compartíamos Netflix, pero un día discutimos y fue una movida muy tocha", cuenta.

"No podemos escuchar música popular los lunes, solo los jueves por la tarde, el reggaeton está prohibido en la Familia Real Británica", asegura. ¡Flipa, menuda censura! Y claro... ¿Qué hay de los dos millones de libras que tiene que devolver por la reforma de una de sus casas? ¡A contar calderilla!

