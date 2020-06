Joaquín Reyes es Miguel Bosé: "El coronavirus no existe. Se lo inventaron Bill Gates, Leticia Sabater y más gente que intento descubrir"

Joaquín Reyes viene convertido en Miguel Bosé , un invitado muy '5 Jotas', porque 5G mejor que no... "No habrá aquí wifi, ¿no? No me tengáis el routurer encendido que es malísimo, da gases, de estos que duelen y piensas que te está dando un apechusque. Da cólicos", comienza diciendo bastante enfadado. ¿Tendremos consecuencias para la salud?, ¿habrá algo de razón en sus palabras?

"El coronavirus no existe, es un invento. Se lo inventaron Bill Gates, Leticia Sabater y más gente que estoy intentado descubrir, pero es que cada día descubro tres o cuatro conspiraciones", exclama muy enfadado. "De Leticia querían que compusiese una canción para distraer. El 5G es lo peor", sentencia.

Ana Morgade ha tenido que decirle que la comunidad científica no da ningún crédito a todas estas elucubraciones sobre chips inoculados, nanobots y el 5gG. "Yo creía que inocular era por el culo. La comunidad científica me come los huevos". In your face!

"Tu energía la chupan las bombilla LED, dicen que son de bajo consumo pero lo que hacen es quitarte la energía, te consumen a ti", cuenta muy convencido.

"El antiguo Miguel Bosé murió, lo mataron, por eso siempre voy de negro. Parezco Fétido Addams. El ojo ahumado es porque miré con unos prismáticos que tenía en un cajón y se me quedó la marca de hollín. Y voy de negro porque la cosa no está para colores, los niños también".

El cantante debe más de un millón de euros a Hacienda... ¿Cómo va ese tema? "Pero qué es un millón de euros con todo lo que yo he dado a este país, esos versos, la falda pantalón, las hombreras, la coletilla...". ¡Vuelve a verlo!

