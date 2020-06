Leticia Sabater lanza su nuevo tema 'Vete pal carajo tra tra'

El mismísimo Pablo Escobar amenaza al novio ficticio de Leticia Sabater y este la deja tirada el mismo día de la boda... ¡Y por WhatsApp! Con esta trágica e inverosímil historia de amor, empieza el videoclip del nuevo tema de Leticia Sabater, 'Vete pal carajo tra tra'.

Trajes de dominatrix, de flamenca sexy con peineta, de novia a la fuga con un succionador en la liga... Leticia Sabater cuenta con un vestuario de lo más variopinto para su propuesta veraniega del 2020, que en menos de 12 horas acumula más de 20.000 reproducciones:

Los videoclips de Leticia Sabater se han convertido ya un símbolo de la entrada del verano casi tan conocido y comentado como aquellos posados de Ana Obregón en los 90. 'La Salchipapa' y 'Toma Pepinazo' fueron los hits que marcaron el éxito de este estrafalario electro-reggaeton que tanto gusta en las noches verbeneras.

Muchos usuarios han llamado la atención sobre el aspecto de los abdominales de Leticia, transcurrido más de un año desde su sonada operación para conseguir el 'six pack' que siempre había deseado. La actriz se sometió a un tratamiento de Vaser High Definition Six Pack con Lipofilling, que prometía un vientre musculado, por el 'módico precio' de 15.000 euros. Eso sí, el resultado muy sutil, no es.