Joaquín Reyes es Rosalía: "No tengo carnet, la Motomami siempre va de paquete, a mis amigas les digo que no hagan cabriolas que me estampo"

Joaquín Reyes en yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

El tercer disco de Rosalía tiene a todo el mundo con la expectación por las nubes. Si el primer single de MOTOMAMI, La Fama, era una bachata bastante convencional con la colaboración de The Weeknd, con el segundo adelanto la cantante rompe con lo establecido. Saoko suena sucio pero también ultrapegajoso. ¿A qué se debe todo esto? Se lo preguntamos a Joaquín Reyes, que se ha metido en la piel de la cantante.

"Tengo nuevo proyecto musical, un concepto con muchos significados y estoy muy contenta", empieza diciendo la cantante, que en La Fama reflexionaba sobre esta popularidad tan gigantesca. "Es peligroso, hay mucha envidia, muchos comentarios, tengo que lidiar con eso por que soy una diva", asegura la artista, que siempre que estrena algo tiene casi tantos seguidores como detractores. No deja indiferente a nadie.

Sobre la portada MOTOMAMI, en la que sale desnuda

La portada de este tercer disco, Motomami, ha causado tanta sensación como rechazo por los más puristas. En ella, la catalana aparece semidesnuda, solo censurada por un pequeño borrón en los genitale. "Rauw se puso con el boli y puso un poco de felpudito, porque yo estoy pulidita", dice.

La metáfora de MOTOMAMI

Rosalía no da puntada sin hilo y hay muchas especulaciones sobre qué significado esconde MOTOMAMI y las canciones que lo componen. "Es una mami que es una moto, yo es que ahora mismo vivo en el batiburrillo de Miami y decimos cosas al tuntún", asegura.

"Por ejemplo en Hentai, que es una canción maravillosa, canto como un Furby, mi parte favorita es la de 'lo segundo es chingarte, lo primero Dios', aunque no se puede coger literal. Es la dualidad entre lo carnal y los espiritual, hay que tener tiempo para todo, para el perreito y para lo otro. Yo soy muy espiritual, utilizo mucho la iconografía de la Virgen y luego lo mezclo con lo castizo", explica la catalana.

SAOKO PAPI, SAOKO

Con Saoko, Rosalía rompe con lo normativo y traslada su música a un lugar mucho más vanguardista. Sin duda, es su canción más experimental, pero el título es también un sample de una canción de Daddy Yankee.

"Yo siempre he pensado que Daddy estaba colado por ti", le ha dicho Valeria Ros. "Yo lo noto, despierto una pasión en la peña que flipo, miro a alguien y se queda con el culo torcido", apunta. "En Motomami hay mariposas porque es el concepto de la mariposa y la transformación", añade "Me gustan las lasañas de significado, todo con concepto, para la otro ya está Taburete", dice soltando una pullita al grupo de Willy Bárcenas.

Uno de los últimos tatuajes que la cantante enseñó en sus redes sociales reveló su relación con Rauw Alejando antes de que se confirmase. Se trata de una doble R en la planta del pie. "Eso es por Rauw, Rau y Rosalía, la R sobre la R. Me la puse en el pie porque es sobre lo que avanzas, paso a paso", dice. "En el muslo tengo tatuado un ligero porque yo hago una crítica a las personas que quieren cosificarnos como mujeres", añade.

¿No tiene carnet de moto?

Una de las cosas que más ha llamado la atención a sus fans es que parece que Rosalía no tiene carnet de moto, aunque sí de coche. "La Motomami siempre va de paquete, a mis amigas les digo que no hagan cabriolas que me estampo", dice.

Vuelve a ver a Joaquín Reyes en el minuto 41:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.