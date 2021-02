Jorge González tantea Eurovision, presenta single y bromea sobre su parecido con Ricky Martin

¡Recibimos a Jorge González ! El ganador de Tu Cara Me Suena nos cuenta que el programa es "muy intenso" y son muchas horas de maquillaje. "Hasta seis horas hemos estado" , recuerda.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Jorge González en yu / yu, no te pierdas nada

El cantante lo petó en la última temporada de Tu Cara Me Suena, edición en la que resultó ganador y dónde se ha dado cuenta de que es competitivo. "Si es sano, no es malo, me convertí en una persona muy competitiva consigo misma", cuenta.

Jorge González acaba de sacar 'Hasta que llueva', un tema muy movidito que invita a mover las caderas. "No me di cuenta de la letra hasta que mis amigos me dijeron 'Dame hasta que llueva... en mi boquita'", bromea. ¡Hay que leer hasta el final!

En el videoclip del tema vemos al artista empapado de lluvia... "El resultado esta muy guay pero se pasó mal". Pero cuidado porque Jorge tiene más cosas entre manos... "Habrá otro single y otro vídeo... Estamos viendo que sea una colaboración", adelanta.

El cantante nos habla de lo mucho que le han comparado con Ricky Martin, y eso que nunca le ha tocado imitarlo en TCMS... "No imito a Ricky Martin, he nacido con un tono de voz parecido".

Los fans Jorge González han pedido en muchas ocasiones que el cantante se presente para representar en Eurovision, pero lo cierto es que ya ha competido por España en el Festival Viña del Mar, en Chile. ¡Quedó cuarto! "Me gustaría ir a Eurovision, pero si te vienes conmigo", le dice a Ana Morgade.

¿Qué tipo de canción llevaría a Eurovision si fuese candidato? "Haría un tema rápido, con tintes flamenquitos, o una balada... Y que luego el público decidiese".

