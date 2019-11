Lorena Castell: "La colaboración de Billie Eilish y Rosalía puede que esté más cerca de lo que pensamos"

Lorena Castell trae su musiquita random y la primera novedad de la que nos habla es el nuevo tema de Billie Eilish , 'Everything I Wanted ', un homenaje a su hermano Finneas. En dos horas consiguieron ocho millones de reproducciones. Y eso que todavía no ha estrenado su tema con Rosalía ...

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Lorena Castell nos habla también de lo nuevo de Harry Styles, que además fue al SNL y le soltó una pullita a su ex compi de One Direction Zayn Malik, al que se dirigió como 'Ringo'... ¿Como el Ringo Starr que dejó The Beatles? ¡Omg!

