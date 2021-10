Lorena Castell: "Un día estás arriba cobrando mucho dinero sin tiempo para gastarlo y otro te lo pules y se lo tienes que pedir a tus amigos"

Lorena Castell // yu, No te pierdas nada

Un pelín enfadada pero con mucha guasa, Lorena Castell arranca la semana en yu, No te pierdas nada leyendo unas frases motivadoras que no tenemos claro si amamos u odiamos. 'Tu mayor enemigo son tus pensamientos negativos' o 'la felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para tratar con ellos".

Después de repasar las búsquedas más random de Google, Castell continúa con sus frases y proverbios. "Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja", cita antes de explicar que ella misma ha vivido este refrán en sus propias carnes. "Lo de mirar a los demás por encima del hombro me ha pasado", cuenta la colaboradora, que nos ha dado una exclusiva muy personal. "Un día estás arriba cobrando mucho dinero sin tiempo para gastarlo y cuando crees que tienes tiempo para gastarlo te tiras dos años sin trabajar, te pules el dinero y se lo pides a tus amigos", explica.

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 49:

Cerramos la sección recordando que Fani le ha sido infiel a Christopher por segunda vez en La Isla de Las Tentaciones y, con esa percha, nuestra reina random nos traerá el próximo día una investigación propia sobre las infidelidades. ¿Serán también anécdotas personales?

