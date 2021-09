Lorena Castell: "Si te grabas teniendo sexo, hazlo con tu móvil. Ten ese material controlado"

Lorena Castell en yu, No te pierdas nada // Europa FM

NO A LAS RELACIONES TÓXICAS

Lorena Castell está tan pegada a la actualidad que nos trae un videoclip que todavía no se ha estrenado: Bet on me de Sweet California. Además, Lorena reivindica esta girlband que ha sabido evolucionar con el tiempo y que su nuevo disco está compuesto en un 90% por mujeres.

Amaia - Yo invito

También nos habla de Yo invito, el nuevo single de Amaia cuyo videoclip ha filtrado antes de tiempo… ¡Su propia discográfica! Así lo ha explicado la cantante a través de Instagram Stories.

Karol G - Sejodioto

En este tema Karol G habla básicamente de su relación con Anuel AA, que en marzo se dijo que lo habían dejado pero meses más tarde se rumoreó que habían vuelto. Algo que no aprobaron muchos fans de la artista ya, tal como había explicado la propia Karol, se trataba de una relación tóxica.

Lorena aquí tiene algo que decir: "Tía, no estés en una relación así. Esta cosa que a veces decimos como de coña de 'te amodio', no. O te amo, o te odio. Y si te odio, te dejo. Por el ´te odio' te lleva a una relación tóxica".

Lola Indigo y Rvfv - Romeo y Julieta

Lorena es muy fan de Lola Indigo y de este temazo del que nos destaca una frase: "Porque yo te quiero ver como te hizo tu mamá, si quieres nos grabamos y lo hacemos en 4K".

Pero sobre esto último manda un mensajito muy importante: "Si te quieres grabar, hazlo siempre con tu móvil. Que ese material lo tengas controlado".

Coldplay y BTS - My universe

Y por último, nos trae una colaboración con la que deben estar contentísimos los dos fanfoms más fandoms del mundo de la música: los de Coldplay y BTS.

Además, nos explica que han escrito los lyrics a mano en inglés y en coreano. Aunque según Lorena, lo mejor que puedes hacer para aprender idiomas es enrollarte con alguien de ese país.

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 12:

