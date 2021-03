Lorena Castell se echa a llorar recordando una escena que ha vivido en el metro: "Se me ha roto el alma"

¡Recibimos a Lorena Castell ! La colaboradora se ha hecho un nuevo corte de pelo, y lo cierto es que nos recuerda a alguien... "Parezco Dora la Exploradora, me han dicho", asegura. ¡Bingo, es igualita!

Lorena Castell nos cuenta esta semana que ha estado un poco de bajón, y con lo de esta mañana... Todavía más. "He vivido una conversación en el metro que se me han saltado las lágrimas", dice recordando la escena que ha vivido. "Se me ha roto el alma", reflexiona.

"Era una señora mayor que estaba pidiendo dinero y había una chica ciega a mi lado que no tenía mucho para darle, pero la otra se lo agradeció y me puse a llorar", explica a la vez que señala la gran cantidad de gente que se encuentra en una situación realmente vulnerable.

"Todos los días me levanto, pienso que soy una afortunada y doy las gracias", cuenta Lorena, que se considera una privilegiada por su estilo de vida y su trabajo.

Lorena Castell nos habla también de las cosas que nos influyen en el estado de ánimo: los compañeros del trabajo, el sueldo, la posibilidad de ascender... "Hay gente que es brillante y no le dan mucha voz, y luego ves esa idea en otro sitio reformada.. La esencia la han robado", explica. "Si te están robando ideas, mejor cállate", aconseja Castell.

Terminamos con la colaboradora haciéndole a Rober Bodegas y Victoria Martín unos test muy particulares para saber qué tipo de personas son... ¿Tienen capacidad comunicativa?, ¿les gusta relacionarse con gente? ¡Lo descubrimos!

