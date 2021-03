Lorena Castell y el techo de cristal: "Desde 1901 solo el 3% de las premiadas con el Nobel han sido mujeres"

MEJORES MOMENTOS DE YU NO TE PIERDAS NADA

Es cierto que ha crecido mucho el número de mujeres en la ciencia, pero el techo de cristal sigue impidiendo que llegue a grandes puestos de responsabilidad. Por poner un ejemplo, desde 1901 solo el 3% de las premiadas con el Nobel han sido mujeres. "No tenemos referentes de mujeres, conocemos a Bill Gates... Pero a esas mujeres no, probablemente estén ahí, pero no las conocemos", explica Lorena.

Mónica Ortega y Raquel Paunero se unen al debate porque ambas tienen puestos de responsabilidad en Vodafone. "Investigamos nuevas tecnologías en el mercado que nadie esté usando para saber si le pueden servir a Vodafone", cuenta.

"Realmente nuestro equipo es super diverso. Yo personalmente tengo la suerte de no haber vivido el techo de cristal, pero entiendo que existe este problema", dice Ortega. "Cuando estás en el colegio te dicen qué quieres ser de mayor, pero lo importante es saber qué es lo que se está haciendo en una empresa, saber qué salidas hay, qué vas a hacer en tu puesto de trabajo", dicen, recalcando que no es tan importante saber qué quieres estudiar como saber a cuál va a ser tu puesto.

¿Consideran que les han faltado referentes cuando estaban estudiando sus carreras de telecomunicación? Relacionado con esto, nos hablan de 'Cool Like A Girl', una iniciativa para atraer a las mujeres al mundo tecnológico y que vean que pueden hacerse ellas mismas su trayectoria profesional en este mundo. "Aunque os digan que es un mundo de hombres, se puede", concluyen.

