Como cada semana, Sandra Delaporte nos ha traído su ronda de 'autopreguntas'. En esta ocasión, la primera daba en el clavo con los 'momentazos' más embarazosos de Anaju y Lorena Castell.

Sandra empezaba calentando el ambiente contando que de pequeña era muy fan de 'El Rey León', y le dijo a sus primos que se había enamorado de Simba, y ellos no dudaron en hacerle la vida imposible.

Pero cuando le ha llegado el turno a Anaju, la cosa se ha puesto más interesante. La cantante contaba que con "unos 9 o 10 años", "me estaba haciendo mucho pis y no llegaba a casa", comienza a contar, y su madre bajó a comprar el pan la pilló "en la calle con las piernas abiertas y diciendo 'perdón, no podía aguantar', meándome encima". ¡Menuda anécdota!

Y aunque parecía imposible. Lorena Castell 'vio' el momento embarazoso de Anaju, ¡y se marcó un órdago! Solo que en el caso de la presentadora de 'yu Music' y colaboradora de Zapeando, no fue cuando era pequeña sino "hace poco". Cuenta que un día fue "corriendo al baño a mear" ¡y no se dio cuenta de que "estaba bajada la tapa"! "El pantalón, las bragas...", ¡menudo show! "Luego tuve que volver a plató con el pantalón meao", dice tan tranquila nuestra Lorena. We love You! "Menos mal que solo me quedaba una publi ya", termina mientras Anaju, Delaporte y Carlos Marco no pueden contener la risa -esperemos que el resto sí-. 😂

¡Y la cosa no termina ahí! Sandra Delaporte quiso añadir otra anécdota sobre una vez que se fue a bañar con su hermano cuando eran pequeños, ¡pero de nuevo Lorena se lleva el premio a la mejor anécdora! "Pero con mis padre también, ¿eh?", comenta la presentadora. "Es que en mi casa somos nudistas", ríe. "¿Tú le has visto el rabo a tu hermano?", le pregunta Sandra. "Por supuesto", contesta Lorena. 😳 Entre el público también hubo división de opiniones, ¿crees que es normal? ¿O no tanto?

