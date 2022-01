Lorena Castell: "Si me quedo en 53 pierdo mucha teta y mucho culo"

Es empezar enero y arrancar con los propósitos de Año Nuevo. Lorena Castell quiere bajar dos kilos: de 57 que pesa ahora a 55.

"Si me quedo en 53 la cara se me queda muy chupaa y no luzco. Si me quedo en 53 pierdo mucha teta y mucho culo. No me interesa porque quiero ser una Kardashian de Hacendado", le ha contado a Ana Morgade y Maya Pixelskaya en su sección de cositas random de yu, No te pierdas nada.

"No hay que obsesionarse, no hay que estar delgada como un palo, hay que estar en tu peso que tú consideres bien", ha insistido ante de dar sus consejos. "Es estar bien de manera objetiva, con una buena proporción entre músculo y grasa".

¿Y cómo se consigue bajar de peso? El primer consejo lo tiene claro: "Ponerse un objetivo realista y una meta a largo plazo".

La segunda parte de la sección de Lorena Castell se ha centrado en dietas, pero con un aviso previo: "Sin ser yo nutricionista que no me he sacado el curso".

La cuestión es saber cuál es la dieta que más le funciona. "Lo digo porque no me paran de preguntar".

"La dieta que más me ha funcionado y que me ha venido mejor, aunque hay mucha gente que die que es malísima, es la dieta cetogénica. La dieta Keto pero no tan talibana como la dieta Dukan que es muy extrema", cuenta para después dar sus tips.

"Consiste en reducir carbohidratos, hay que comer más proteína para después saciarse".

"Lo que más comes son verduras, sobre todo verduras de encima de la tierra. Las de debajo de la tierra, no, porque tienen mucho azúcar, tienen más almidón".

"Yo como proteína pero no me harto".

"Puedes comer mucho queso y mucho huevo porque esta dieta se alimenta de las grasas".

"Solo puedes comer ciertas frutas: fresas, frambuesas, arándanos y moras. Frutos rojos".

"Puedes tomar un chocolate de un 85%".

Eso es lo que ella hace, pero "cada uno que haga la dieta como mejor le convenga, tampoco sin pasarse".

Lorena Castell tampoco es que la siga a rajatabla, se la salta de vez en cuando: "El máximo que yo he conseguido en estar 32 días y perdí 3 kilos. Perdí grasa y gané de músculo, co lo que yo estaba muy fibrada, que es lo que yo pretendo con esta dieta. ¿Cuánto llevo ahora? Llevo dos".

La dieta Keto tiene otros lados buenos: aumenta la energía a 100.000 y da un aspecto juvenil por ser alta en grasa, pero también malos. "Lo que más me cuesta a mí es el carbohidrato porque el pan, la pasta, quitarme la pizza... es una locura. Pero puedes hacer una pizza con base de pollo o con base de mozzarella".

Hay otro problema, los efectos secundarios que ha puesto Maya Pixelskaya sobre la mesa: "El estreñimiento y el mal aliento porque entras en cetosis y te huele el aliento a acetona".

"Pero eso si haces una dieta muy estricta, que yo no estoy a favor", aclara Lorena.

Puedes ver la sección de Lorena Castell a partir del minuto 47