Andrea Benítez: "Con 13 años los médicos me dijeron que no patinase más"

Andrea Benítez es la primera skater en participar en unos Juegos Olímpicos. La joven de 27 años estuvo en Tokio 2020. Cualquiera diría que con 13 los médicos le recomendaron que no patinase más. No la frenaron y sólo hubo una situación que le llevó a pensar en dejar el monopatín. "No tenía patrocinadores o los que tenía me pagaban muy poco".

Andrea Benítez puede presumir de ser la primera mujer de la historia que patinó en unos Juegos Olímpicos. Ella, sin embargo, habla del tema con naturalidad y lamenta que en el skate, como en otros deportes, siga habiendo diferencias económicas entre hombres y mujeres.

"En algunos campeonatos en concreto", ha contado este martes la skater a Ana Morgade y Maya Pixelskaya en yu, No te pierdas nada. "Yo he quedado de primera en algún campeonato y en la categoría masculina el primero ha ganado más dinero".

"Son las mismas horas de esfuerzo, la misma práctica, el mismo circuito, y la excusa que ponen es que no somos tantas como ellos, pero si nunca llegas a poner los mismo premios... ¿Quién se va a animar? Si no llega a haber apoyo del todo...".

Precisamente, por estas diferencias entre hombres y mujeres, no le fue fácil empezar. "No tenía patrocinadores o los que tenía me pagaban muy poco, y me planteé dejar el skate e ir a la Universidad", ha añadido Benítez, que no hizo lo primero pero sí lo segundo. Está terminando ya el proyecto fin de carrera.

Los médicos me dijeron que no patinase más

Cuando no se planteó dejar el skate fue cuando con 13 años le detectaron una escoliosis que le obligó a llevar corsé rígido durante 23 horas al día. "La hora esa era para ducharme y relajarme un poco", ha contado Benítez, que no dejó de llorar cuando le hicieron el diagnóstico.

"Los médicos me decían que no patinase más, que me iba a hacer daño, que ya tenía la espalda fastidiada", continúa la deportista, que a la semana ya empezó a hacer pruebas de patinar con el corsé. Lo consiguió y hasta se presentó a varios campeonatos. "Tuve un primer patrocinio con corsé y ya todo fue evolucionando", explica.

Antidopping en los Juegos Olímpicos

De su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio, Andrea tiene muchas anécdotas, desde lo que se trajo como recuerdo por ser una pionera hasta cómo se enteró de su participación.

"Me dieron un pin al volver el Comité Olímpico Español", cuenta entre risas.

Benítez no iba a participar en Tokio 2020 por "una norma de cuota continental": "Me quedaba fuera porque de Europa ya había unas cuantas, pero hubo una baja por Covid y me llamaron".

"Estaba en Copenhague y me dijeron 'coge un vuelo a España'. Al día siguiente me fui a Tokio", explica la deportista olímpica, que sólo pudo practicar un día antes de la competición. "Mentalmente fue una locura".

La anécdota de Tokio 2020 fue la música que tuvo en su ronda. Sonó el 'vamos a la playa, oh, oh, oh...' No la elegí yo pero hay una parte de la retransmisión en la que se me ve en mi ronda de los JJOO cantando 'vamos a la playa, oh, oh, oh, oh", dice la skater, que se convirtió en Trending Topic con este momento.

Para ser deportista olímpica también tiene que pasar pruebas antidopping, para las que no tiene problema porque ella como mucho bebe alguna cerveza. "Lo digo en serio", insiste.

"Lo molesto es que tenemos una app de los JJOO donde pones todos los días donde duermes y donde te levantas", continúa contando, ya que los controles antidopping son sempre sorpresa. A ella le tocó las Navidades pasadas. "Estaba durmiendo. Oigo ding-dong y digo '¡antidopping!'. Yo con mi pijamita de Navidad, de arbolitos", ha contado Benítez, que ha dejado a cuadros a las presentadoras yuser con la siguiente frase. "Tienes que hacer pis y te están mirando".

Sobre la duda de si los controles antidopping son también reveladores de ligues en la villa olímpica, la respuesta es no: "En los JJOO dormías en la habitación sí o sí".

Los pinitos de Andrea Benítez en la música

Andrea Benítez es una apasionada del skate pero también de la música: "Toco la guitarra y me gusta cantar".

"Empecé con lo de la guitarra cuando lo del corsé, aprendí por mi cuenta la guitarra y tengo canciones grabadas", ha contado la skater que tiene en IG varios vídeos tocando la guitarra.

Por ahora no tiene plan de dedicarse a la música, pero sí al diseño. Tiene su propia marca de ropa y pronto lanzará la primera colección.

Timeless, como se llama la marca, nació de una colaboración. Empezó haciendo anillos y pronto empezará la tienda online que venderá camisetas como la que ha traído al parquecito. El logo es un eje de un skate y una rosa cruzada.

Puedes ver la entrevista a partir del minuto 22