Luis Álvaro: "No solo hago chistes de paralíticos, pero la gente se queda con eso"

Luis Álvaro fue colaborador del yu hace dos años, hace poco volvió a ver sus secciones y se sorprendió porque se hacía gracia a sí mismo. Ahora el cómico nos presenta 'Desorden puto mi vida un es', un especial de comedia grabado en vídeo que ya está disponible en Youtube. "Lo grabé justo antes del confinamiento, en febrero de 2020, hice una toma sin público por si necesitaba recursos", cuenta.

"Es una hora de comedia editada de puta madre, la gente tiene que saberlo", señala Álvaro, que invita a la gente a pasar la tarde echándose unas risas. "Es un plan. Estoy orgulloso de haber ofrecido algo", explica.

"En mis actuaciones intento que pasen cosas todo el rato", dice el cómico, que ha elegido barajar las palabras para formar el título de su actuación Desorden puto mi vida un es. "Le puedes llamar cualquier cosa a un espectáculo", asegura Álvaro, que no solo recibe feedback bueno, sino también algunas críticas. "No solamente hago chistes de paralíticos, hago tres, pero la gente se queda con eso", señala el humorista, que tira mucho por el humor negro y ácido, no apto para grandes sensibilidades.

