Maika Makovski: "Me gasté todo el dinero en grabar las canciones y ahora no tengo para los vídeos"

El videoclip sale el próximo martes, pero su nuevo single Love you Till I Die ya se ha estrenado. Asier Etxeandía ha sido el director del vídeo y lo cierto es que él y Maika ya se conocían hace tiempo. "Nos conocíamos ya hace tiempo, era una relación de cariño natural, cuando sabes que es mutuo", asegura.

"En el videoclip sale él de director. Le ha salido muy natural decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer", dice la cantante sobre el rodaje. "Cuentan que antes había dinero para estas cosas, pero eso no lo he vivido", reconoce la joven, que tenía poco presupuesto para el proyecto. "Yo me gasté todo el dinero en grabar las canciones y ahora no tengo para los vídeos", señala.

La cantante cuenta que muchos artistas están apostando ahora por la música más tranquila por el contexto de pandemia, pero ella no. "Nuestro directo es vigoroso, eléctrico", afirma antes de asegurar que "cada viernes salen 800 temas en España".

