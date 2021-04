Marina Rivers y Andrea Palazón nos hablan de lo mejor y lo peor de TikTok, donde acumulan millones se seguidores

Marina Rivers y Andrea Palazón // yu No te pierdas nada

Marina Rivers y Andrea Palazón tienen dos y cuatro millones de seguidores en TikTok y aunque son muy jóvenes -Andrea tiene 17 años y Marina está a punto de cumplir 19- ya son unas auténticas estrellas de la red.

"No saco mucho a mi madre porque me da miedo. TikTok es un poco tóxico", cuenta Andrea Palazón. La que sí que recibió muy odio por parte de los haters fue Marina Rivers, que el pasado mes de agosto tuvo movida con un grupo de influencers y los seguidores la llamaban de todo. "Le deseaban la muerte a mis padres, que me entrase cáncer... Una barbaridad", explica la joven.

¿Qué opinan sus familias de que tengan tanta repercusión en redes? "Mi familia lo odia", cuenta Marina, que aún así nos explica que ellos controlan más los comentarios que le ponen que ella misma. "Mi madre lo pasó muy mal, se le caía hasta el pelo, odian la repercusión", continua. "Te afecta mucho psicológicamente", añade. "Tienes que controlarlo más todo", asegura Andrea Palazón.

Puedes ver a Marina y Andrea en el minuto 1:02

