Mnak: "La música y el free son dos sensaciones distintas, la música me gusta más, pero una rima potente es increíble"

El vikingo es un "tío muy grande" literalmente hablando. "Tengo la barba roja y los ojos azules, mi padre siempre me ha llamado 'El nórdico'", cuenta el joven, que antes de competir en el freestyle se da golpes en la cara. "Antes lo hacía bastante fuerte, lo hacía para autoenfadarme, odio que me toquen la cara", explica el rapero.

¿Qué le da más presión, una batalla individual o una por parejas, en la que puedes fastidiar a su compañero? "No he hecho ninguna profesional en parejas, siempre lo pienso porque me jodería un montón que perdiéramos por mi", explica Mnak, que pasó de ser "el chico nuevo" al más top.

Mnak saca sus propios temas y Metacrilato es uno de ellos. De hecho, reconoce que los mejores "no están publicados". "La música y el free son dos sensaciones distintas, la música me gusta mucho más, pero cuando me gritan una rima de la hostia es una sensación que pff", cuenta.

Terminamos con el test de Bnet "especial para freestylers". Su peor recuerdo batallando, la que mejor sensaciones le ha dejado, lo más raro que le ha pasado en un escenario...

Puedes ver a Mnak en el minuto 46:

