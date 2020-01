Natalia Tena y Quim Gutiérrez responden: ¿Les han dejado alguna vez?, ¿cuando fue la última vez que lloraron?

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

"Me gusta mucho beber una botella de vino, escuchar música y cantar", cuenta Natalia Tena como solución al desamor. "Cambiarse el pelo también ayuda mucho", asegura. Y los consejos amorosos que les han dado, ¿les han servido? "La clave está en mantenerte en el consejo, eso solidifica las amistades", dice Quim.

"La conclusión es que de todas las opciones que el siglo XXI ofrece al hombre para ligar, el hombre se queda con lo que siempre le ha funcionado", asegura Quim, reflexionando sobre la peli sin soltar ningún spoiler.

"Vivo en un barco en Londres. Tengo un aparcamiento de invierno y hay que moverlo cada dos semanas, por las heces y esas cosas", cuenta Natalia ante un asombradísimo Pablo Ibarburu. ¿Un barco? ¿en Londres? ¿WTF? Y a nivel de interpretación... ¿Qué tal los acentos? "Hay acentos que son muy difíciles. Salí con un chico de Manchester y no entendía lo que decía", asegura Natalia.

Ibarburu somete a Quim y Natalia al Hobby Yuser, una locura de test que nunca sabemos cómo puede terminar... ¿Nueva o vieja masculininad?, ¿dónde catalogarían al Fary? "Cuando un amigo dice algo machista yo me meto, me pongo, les grito", cuenta Natalia. "Yo es que no tengo amigos en general", cuenta Gutiérrez.

¡Jugamos a ¿Quién está peor? con Natalia y Quim, que intentarán dar toda la pena del mundo... ¿Cuándo fue la última vez que lloraron?, ¿cuándo fue la última vez que les dijeron 'te quiero?, ¿cuánta gente cree que irá a su funeral?

