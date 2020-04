Nathy Peluso: "Una 'Business Woman' tiene que estar preparada para mancharse las manos"

¡Lo que está claro es que esta hecha toda una Business Woman! ¡Así se llama su nuevo single! ¿Pero es ella realmente una business woman?, ¿hace su propia declaración de la renta? "Yo hago lo básico, pero siempre hace falta alguien que te asesore un poco".

"Claro que se necesita un equipo, pero la clave es tenerlo todo controlado". En el clip la vemos con diferentes roles: la obrera, la empresaria, la diablillo... "Una mujer de negocios tiene que estar preparada para mancharse las manos como una obrera, me encantó llevarlo a los histriónico".

Ha trabajado como teleoperadora, ha dado conciertos en hoteles... ¿Le han servido sus otros curros para curtirla? "Claro, cuanto más sepas más herramientas tienes". Por si fuera poco... ¡Hizo una línea de ropa para Bershka! "Yo vivo en ropa de gimnasia, ropa cómoda, aunque luego me lo pongo con tacones".

"Tengo tantas ganas de tocar que me da igual que me metan en la cárcel", bromea. Y es que la cantante acababa de empezar su gira cuando todo se quedó en pause. "Todavía no me he sumergido en el mundo de TikTok de las coreografías, pero está bien para pasar la cuarentena".

¿Y porqué dicen que su nuevo disco suena 'caro'? "No lo relaciono con el dinero, es como decir que es 'rico', 'contundente'. Se puede hacer música muy cara sin dinero", nos explica. ¡Qué ganas de escucharlo! "Es como una primera carta de presentación de verdad, con un equipo que me ayuda mucho, una va creciendo". ¡Le hemos preguntado por sus colaboraciones pero no ha querido soltar prenda!

Terminamos escuchando un trocito de un bolerito en la voz de Nathy Peluso... ¡Una delicia!

¡Se unen Dani Martín y Nathy Peluso para jugar a nuestro clásico Adivina la Canción! Lorena Castell entona unas letras muy conocidas, a ver si los artistas consiguen saber quién es su intérprete. "A Luis Miguel lo escucho mucho", dice Nathy, que no acertó la de Julio Iglesias.

👉 Puedes ver Adivina la Canción a partir del minuto 28:

