Lorena Castell: "Ester Expósito es la española con más seguidores, le ha quitado el puesto a Úrsula Corberó"

¡ Lorena Castell trae cositas random! Castell lleva ya casi 40 días confinada y la verdad es que no lo está haciendo nada mal... ¡Ha hecho casi de todo! Tutoriales, directos, bizcochos... "Durante las dos primeras semanas no estaba muy gocha, pero desde que se me rompió el horno... La cosa está limitada".

'Pandemia, confinar, virus y cuidar'. Esas son algunas de las palabras más buscadas en la RAE durante la cuarentena. Además Lorena nos habla de los estrenos de Javiera Mena y Ana Guerra el pasado viernes en 'yu, music'.

¡Pero hay que ponerse al día! Meghan Markle y Harry han sacado a su hijo en las redes sociales aunque dijeron que no lo harían... ¡Igualitos que Castell cuando estaba embarazada! "Yo es que estoy enganchada a las redes, soy adicta", reconoce. !Además les han quitado ya el título de Duques de Sussex!

Y aunque High School Musical ya pilló mayor a nuestra Lorena, su misión es informar y contarnos cómo ha sido la reunión de sus protagonistas. "Además me he visto todo Élite ahora en la cuarentena y está genial, la recomiendo. Ester Expósito es la española con más seguidores en Instagram, y no me extraña". ¡Tiene casi 20 millones de seguidores y 40 millones han visto su vídeo bailando! Wow! Le ha quitado el puesto a Úrsula Coberó... 😱😱

