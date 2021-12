ACTUALIDAD MUSICAL

La novedades de la música más vanguardista, con Rizha

Si quieres triunfar con tu playlist de Navidad aunque tu abuela quizá no entienda nada y te deje de hablar porque no has puesto nada de Los Pecos, tienes que hacerle muchísimo caso a Rizha, que ya tiene el 'mood' navideño activado.