Pablo López nos confiesa cuál es su escondite secreto

¡Cada vez está más cerca! Pablo López estrena este viernes 18 de diciembre su nuevo álbum 'Unikornio: Once millones de versos después de ti', del que ya hemos podido escuchar temas como 'Mariposa'. "Tengo ya unas ganas de que eche a volar... Tengo miedo, soy un asustón, pero cuando sale es que ya no te pertenece. Las canciones dejan de pertenecerte", nos cuenta.

"Mucha gente me ha visto con una llave colgando, es la llave de mi piano, y hubo una época que el piano me valía para guardar cosas. Me acostaba antes de que la gente se fuera de mi casa y pensaba, no se van a atrever a forzármelo", explica. "Tenía mis cosas de valor dentro". ¡Menudo escondite! 😱

El álbum llega con una portada con mucho arte. "El galopar del unicornio va en contra, es un rebelde, como si volviera de algún lado", explica sobre la ilustración, una obra de la misma artista que hizo el álbum 'Circles' de Coldplay.

Las letras de este álbum tiene un poco de autobiografía. "Empecé a escribir y me di cuenta de que estaba hablando de algo muy banal, y que nos puede pasar a todos... Cuando te metes en un pequeño boquete en la vida, porque te dejas de querer y de perdonar, entonces no puedes quererte ni perdonas a los demás", nos cuenta. "Me volví adicto a la belleza, a que todos los días pasara algo", reconoce, sin saber que igual lo que estaba sufriendo era un poco de Síndrome de Stendhal.

El artista sabe que estos sentimientos son muy humanos y muy comunes, por eso asegura que en el disco habla de todos. "Parece introspectivo pero cuando lo escuchas te das cuenta de que hablo de ti, de mi, de todos".

¿Cree Pablo López en el zodíaco? ¡Porque Morgade se ha dado cuenta de que el Unicornio se corresponde con Piscis, su signo del zodíaco! "No lo sabía, pero cada vez creo más en la astrología", reconoce.

