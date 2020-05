Pablo López reflexiona sobre el carácter efímero de la perfección en 'Mariposa', su enérgico nuevo single

'Mariposa' es una nueva maravilla de este malagueño, que convierte en oro cada acorde que sale de sus dedos y cada melodía que se desgarra en su garganta.

Este nuevo single es una enérgica y contundente oda que habla de la vida, de la perfección y del carácter efímero de ambas. "La imposición de la perfección es peligrosa. Se nos presupone perfectos, pero la perfección es efímera como la mariposa. Prefiero torpear y pisar el suelo…", comenta el propio Pablo López.

"¿Como se puede sostener / Todo el pasado que nos queda por delante? / Yo quiero ese alma de papel / Y aquellas alas rotas que me regalaste", así comienza esta impresionante canción [Tienes la letra completa al final del artículo]

La canción llega acompañada de un videoclip, dirigido por Gus Carballo, donde podemos ver al cantautor tocar el piano, y donde aparece como coprotagonista el actor Eduardo Rosa (La Casa de las Flores o Legado en los Huesos).

Con un sonido contundente que llena el estómago, 'Mariposa' es el preludio del cuarto álbum del artista, desde que publicara CAMINO, FUEGO Y LIBERTAD hace dos años.

Entre ese diciembre del 2017 y la actualidad, Pablo López ha publicado 'Mama No' toda una declaración al mundo entero y preámbulo de 'Mariposa', que ha conseguido superar los más de 490 millones de streamings.

LETRA DE 'MARIPOSA', DE PABLO LÓPEZ

¿Como se puede sostener

Todo el pasado que nos queda por delante?

Yo quiero ese alma de papel

Y aquellas alas rotas que me regalaste

_____________

¿Y cómo puedo descansar

Si mi cuerpo es todo alas?

Si todo vuelve a despertar

_____________

Oh, no no no

No quiero ser la mariposa

Que el suelo tiene mucho más de ti

Y que esta vida no me debe más

_____________

Que bien me sienta la verdad

Que bien me saben los bocados de la vida

Si tengo un día para amar

Iré cantándote al compás de tus heridas

_____________

Y yo prefiero caminar

Que las alas duran poco

¿Qué más da si me equivoco?

_____________

Oh, no

No quiero ser la mariposa

Que el suelo tiene mucho más de mí

_____________

Yo no soy de revolotear

Yo te soñaba la mitad

Yo te esperaba la mitad

_____________

Oh, no quiero ser la mariposa

Que el suelo tiene mucho más de mi

_____________

¿Por qué esta vida no me debe más?

Yo, yo me conformo con la mitad