El pasado de "pija y repipi" de Anne Lukin en el programa de lectura de Mercedes Milá

¿Qué le dijo Anne a Roberto Leal en una de las galas de OT que se hizo tan viral en las redes? El presentador le preguntó si tenía 'falta de sueño' y ella le respondió con un... "¡Qué cabrón!" que despertó las risas del público.

¿Dormía muy mal Anne por las noches o qué? "No me dormía en las clases por aburrimiento, era por cansancio o por estrés, de verdad que lo pasaba mal por la impotencia. No nos daban café porque es mala para las cuerdas".

Lo cierto es que Anne participó en el programa de libros de Mercedes Milá y queremos saber cómo surgió ese tema... "Yo era una pija repipi, ese es mi pasado oscuro. Me encanta leer y escribir y mi padre, con el que veía el programa, que es un loco, les escribió y me cogieron, pero no me lo dijo hasta el día antes de grabar. La verdad es que fue guay, me sorprendió para bien, es super culta y me cayó muy bien".

La cantante llevó al programa un libro que le gustaba mucho y otro que no, así que nosotros tenemos que pedirle que nos recomiende algo... "'El nombre del viento' me gusta mucho", cuenta.

