Anne Lukin presenta su primer single 'Volver a Mí' y cuenta cómo rodó el videoclip: "Fue una fantasía"

¿Cómo se encuentra Anne Lukin después de su paso por OT?, ¿tiene el síndrome de Estocolmo? "Me apunté al casting sin conocer realmente las consecuencias de entrar en la Academia. Cuando sales te das cuenta de toda la gente que te ha visto desde cagar hasta cantar en el escenario". "Al principio en las galas estaba en shock, no me enteraba de lo que pasaba, luego te acostumbras. Yo me he notado evolución en el escenario".

La cantante estrena 'Volver a Mi', un tema a medio tiempo que llega acompañado de un videoclip. ¿Cómo fue la experiencia de grabarlo?, ¿está contenta con el resultado?

"Ser yo la protagonista de un rodaje fue muy guay. Tenía mucha confianza con el equipo y se me hizo fácil, fue una fantasía". ¡Habría estado guay que le convalidasen alguna asignatura de su carrera de Comunicación Audiovisual! "Hay una toma en la que estoy tumbada en la cama y yo no quería que se me viese mucho la papada, y el resto del equipo me estuvo vacilando"

👉 Vuelve a ver completa la charla de Anne en 'yu' a partir del minuto 30:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.