Roberto Leal: "Descubrí que era daltónico cuando pinté un mapa y el profesor dijo 'has puesto el mar de morado'"

"Al principio desde casa, cuando lo hacía Christian Gálvez, lo veía muy fácil, pero ahora.. Ves que tiene muchas cositas, además se aprende un montón", nos cuenta Roberto, que es muy exigente consigo mismo para no tener fallos con las normas del concurso ni nada de eso. "Aquí todo pasa por ti y tienes que estar concentrado". "Desde casa no se nota, pero es que no hay rosco, y ellos no tienen referencias, ni de tiempo ni de letra". ¡Son unos cracks los concursantes!

¿Le han dado ganas en Pasapalabra de mandar a alguien a cruzar la pasarela? "No, pero el otro día Noe me gastó una broma en OT con lo de Pasapalabra", nos cuenta. "Lo que es importante es que las dos cadenas se hayan puesto de acuerdo, porque la situación lo ha querido así".

Además el presentador nos descubre una divertida anécdota que asegura que no ha contado nunca.. "Descubrí que era daltónico en 5 de EGB, nos mandaron pintar un mapa, con sus mares... Y cuando se lo di al profesor me dijo 'has pintado el mar con morado'", explica. "Si es un azul apretado y un morado, ahí me lío" ¡Puede pensar que está en una mani de Podemos y en realidad estar en Génova!

¿Es leal Roberto Leal?, ¿comparte cuenta de Netflix?, ¿qué piensa de Extremadura?, ¡Sergio Bezos pone contra las cuerdas al presentador en su entrevista mal!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.