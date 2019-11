Paula Echevarría, Alexandra Jiménez y mucho pitorreo de miércoles en 'yu, no te pierdas nada' (13/11/2019)

Beatriz Luengo nos presenta 'El despertar de las musas', un libro de ilustraciones que cuenta las historias de grandes creadoras y personalidades que no fueron tan reconocidas como los hombres que tenían a su lado. "La historia de Gala y Dalí, por ejemplo", cuenta la artista. "Lo que más me gusta es que la gente googlee las historias, estas mujeres no tuvieron reconocimiento y se lo merecen", explica.