Pignoise: "Lo que más nos sorprendió fue que hubiera público joven viéndonos, antes no podían entrar en las salas"

Fueron la banda sonora de la adolescencia de muchos millennials y ahora vuelven con una estética muy renovada, pero el mismo sonido de siempre. Este viernes, en yu, No te pierdas nada recibimos a Pignoise , que vuelven tras siete años de parón musical y nos cuentan todo sobre Diversión , su nuevo trabajo.

Como en la canción de Maná, Pablo y Héctor pasaron siete años esperando en el muelle de San Blas a que Álvaro Benito se decidiera a rejuntar una banda que marcó la adolescencia de muchos millennials. Y es que después de tanto tiempo, vuelve Pignoise y lo ha hecho por la puerta grande con su sonido de siempre y en yu, No te pierdas nada no podían faltar sus protagonistas, que presentan ahora su último disco, Diversión.

El regreso de Pignoise

Durante este tiempo, su público ha cambiado mucho, pues ahora los conciertos se llenan de chavales de 18 y 19 años, que cuando la banda empezó su andadura no eran "público tangible". "Lo que más nos sorprendió en 2019 fue que hubiera público joven viéndonos. En nuestra época no podían entrar en las salas", explicaban los componentes, que aseguran que la vuelta de Pignoise "no ha sido planeada": "Volvimos a hacer conciertos y superaron las expectativas y pensamos que había que intentar hacer algo".

Y es que el pasado 8 de julio la banda sorprendió con un anuncio que no sentó nada bien a los fans: "Ha llegado el momento de decir adiós después de tantos años juntos", anunciaba la banda con una fotografía de los cerditos que un día les representaron. Sin embargo, Pignoise está lejos de su separación: "Era una broma porque los cerditos nos representaban. Fue por hacer el juego de que parecía que nos retirábamos para cambiar la imagen y en redes alguno no se lo tomó bien".

En estos siete años, su vocalista, Álvaro Benito, se ha dedicado a otra de sus pasiones al margen de la música: el fútbol. Pero no como deportista, sino como entrenador, algo que no parece haber trasladado a esta nueva etapa musical en el grupo: "Antes de la parada era más brasas, pedía concentración cuando había un fallo. Al principio había mucha responsabilidad, que el directo sonara como el disco y de que las cosas salieran bien. Ahora si fallas, te ríes y te da más igual", explicaban.

La identidad propia del grupo

A pesar de que tienen un sonido muy característico, los chicos de Pignoise nos confiesan que no hay ningún grupo en concreto que haya influido en su sonido: "Cuando empezamos a tocar, que no teníamos casi nociones y nos juntamos para disfrutar, nos gustaban mucho el punk californiano. Fue un 'intento de' y luego fuimos buscando nuestra identidad. Con los años, mejoras como instrumentista y compositor".

En estos años, el grupo ha generado su propia identidad y en este último disco, han intentado que eso lo tuviera: "Después de tantos años sin sacar material nuevo, el cuerpo pedía una reinvención, pero le dimos una vuelta y no tenía sentido. Mola que tenga la esencia para el fan y que suene a Pignoise", revelaban.

