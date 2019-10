El reggaeton de Xantos y la electrónica de Wally Lopez, lo mejor de 'yu, no te pierdas nada' (29/10/2019)

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Xanos en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

¡Martes en yu, no te pierdas nada! ¿Cuáles son los emoticonos más usados del mundo? Ana Morgade analiza una de las noticias del día y pone en duda que los 'emojis' estén empobreciendo el lenguaje. ¡Pero what!

"Soy fanático de la comida de aquí". Esa ha sido la primera declaración de Xantos, que ha venido desde muy lejos para presentarnos su nueva canción con Bebe, 'Acércate'. "Le tengo un respeto bien grande, es mi cantante favorita", nos cuenta. El reggaetonero nos explica que compuso siete canciones que con ella y que las que más les gustó fue la que al final estrenaron. "La vida nocturna de Madrid es fuerte", confiesa.

Pablo Ibarburu no podía terminar sin liarla un poquito y hacer su Hobby Yuser, poniendo a Xantos entre las cuerdas. ¿Se apuntaría como jurado de un talent musical? ¡Y cuidadito que Ventura nos trae su poesía latina y hoy toca una canción de nuestro invitado! Ay por Dios...

¡Lorena Castell nos trae cositas random! Nos asomamos al abismo charlando con nuestra colaboradora, que nos asegura que quedan muy poquitos días para que termine el 2019. ¡Hoy especial efemérides! ¿Qué acontecimientos históricos ocurrieron un 29 de octubre?

Diego Fabiano no cesa en su intento de ampliar su red de contactos e intenta hacer amiguitos en la calle. ¿Lo conseguirá esta vez? Ya va siendo hora...

¡Vuelve la nena! Victoria Martín, la más despiadada y sin filtro, nos cuenta que la Policía le ha puesto una lata por beber cerveza en la calle. ¿La pagará o se hará Morgade cargo de estos gatos de producción?

¡De San Blas para el mundo! Wally Lopez inicia una nueva etapa con 'Surrender The Hype Album', su nuevo proyecto musical... ¡Que todavía no tienen sus padres!¡El Dj de las noches de Insomnia en Europa FM se viene al sofá de 'yu, no te pierdas nada' a liarla un poquito con Ana Morgade y Pablo Ibarburu.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM